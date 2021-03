Overleden hond in vuilniszak gedumpt in Utrechtse sloot; politie start onderzoek De plek waar de hond is gevonden. Bron: Google Maps

Een overleden hond is zaterdagochtend in een vuilniszak gedumpt in een sloot tussen de Kapelweg en de Bastionweg in Utrecht. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart om erachter te komen wie het dier op deze manier heeft achtergelaten.