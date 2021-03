Overleden Jeroen van Merwijk geëerd met eigen liedtekst in stationshal Utrecht Centraal

De NS brengt met een bord in de stationshal van Utrecht Centraal een ode aan de woensdag overleden kunstenaar en cabaretier Jeroen van Merwijk.

“We eren hem met een couplet van eigen hand in de stad waar hij thuis was, Utrecht”, schrijft de NS over de ode op Twitter. Het couplet komt uit Van Merwijks eigen lied ‘Alles Komt Goed’ uit 1996. De tekst staat op een groot bord dat in de stationshal hangt, boven de OV Service & Tickets.

Tekst loopt door onder de foto

Kunstenaar en cabaretier Jeroen van Merwijk overleed woensdagochtend op 65-jarige leeftijd in zijn woonplaats Sainte Juliette in Frankrijk. Van Merwijk was al langere tijd ongeneeslijk ziek en overleed aan de gevolgen van darmkanker.