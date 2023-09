Overleden man gevonden in woning in centrum van Utrecht; recherche gaat uit van een misdrijf

De politie heeft in een woning aan het Teugelhof in het centrum van Utrecht een overleden man gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar de recherche houdt er sterk rekening mee dat er sprake is van een misdrijf.

Afgelopen donderdag alarmeerde iemand de hulpdiensten omdat er al een paar dagen geen contact meer was geweest met de man die aan het Teugelhof woont. De politie besloot poolshoogte te nemen en in de woning zagen zij dat hij was overleden. Het Forensisch Opsporingsteam en de recherche werden ingeschakeld om onderzoek te doen.

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat zich in de woning heeft afgespeeld. Ook is niet bekend wanneer het slachtoffer precies is overleden en hoelang hij al in de woning ligt. “De recherche houdt rekening met alle scenario’s, maar focust zich met name op het scenario dat het slachtoffer door een misdrijf om het leven is gekomen”, schrijft de politie.

In het onderzoek zijn onder andere meerdere buurtbewoners gehoord. Ook worden op dit moment camerabeelden onderzocht. Tot slot is de recherche op zoek naar getuigen. Mensen met meer informatie worden dan ook verzocht contact op te nemen met de politie.