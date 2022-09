Overleden persoon aangetroffen aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park

Aan de Cambridgelaan in Utrecht is een levenloos lichaam aangetroffen. De politie meldt woensdagmiddag dat er geen sprake is van een misdrijf.



Woensdagochtend meldde de politie via sociale media dat aan de Cambridgelaan een overleden persoon was aangetroffen. Deze straat ligt op het Utrecht Science Park. Waar het lichaam precies werd gevonden is niet bekendgemaakt.

Na de vondst is onderzoek gedaan naar de toedracht van het overlijden. Woensdagmiddag liet de politie weten dat er geen sprake is van een misdrijf. “Wij wensen de nabestaanden veel sterkte“, aldus de politie.