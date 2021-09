Overleden persoon bij knooppunt Oudenrijn is vermiste Dawid Szustak

De overleden persoon die maandagavond bij knooppunt Oudenrijn werd aangetroffen, is de sinds eind augustus vermiste Poolse man Dawid Szustak.

Het lichaam werd maandagavond rond 23.50 uur gevonden langs de snelweg bij knooppunt Oudenrijn. Onderzoek moest toen nog uitwijzen wie de persoon was, maar na identificatie is duidelijk geworden dat het om Dawid Szustak gaat.

Volgens de politie zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een misdrijf. De familie van de man is op de hoogte gebracht. Szustak was sinds 26 augustus vermist en werd voor het laatst gezien bij een hotel in Utrecht. De familie verspreidde posters in de stad en ook de politie heeft verschillende zoekacties gedaan.