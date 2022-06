Overleden persoon gevonden in water langs Maarssenbroeksedijk in Utrecht

Een overleden persoon is zondagmiddag gevonden in het water langs de Maarssenbroeksedijk in Utrecht. De politie doet momenteel onderzoek op deze plek.

De Utrechtse politie liet zondagmiddag rond 15.20 uur via Twitter weten dat er in het water een overleden persoon is gevonden. De Maarssenbroeksedijk ligt op bedrijventerrein Lage Weide.

De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit van de persoon en de doodsoorzaak. De weg is daarom afgezet.