Update: Overleden man gevonden op Pieterskerkhof in Utrecht; onderzoek nog in volle gang

De politie heeft woensdagochtend op het Pieterskerkhof in de Utrechtse binnenstad een overleden man aangetroffen. Het onderzoek is nog in volle gang en getuigen worden gevraagd zich te melden.



De hulpdiensten werden rond 06.30 uur gealarmeerd door omstanders die een man zagen liggen op het Pieterskerkhof. Ter plaatse is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet meer baten.

Op de plek is vervolgens een onderzoek gestart om de doodsoorzaak en de identiteit van de man te achterhalen. Beiden zijn echter nog niet bekend.

De politie zegt nu op zoek te zijn naar mensen die meer informatie hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld getuigen zijn en personen die camerabeelden hebben van het Pieterskerkhof.