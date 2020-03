Overleden persoon in water Leidsche Rijn waarschijnlijk slachtoffer van ongeval

De overleden persoon die maandagochtend werd aangetroffen in het water bij Het Zand in Leidsche Rijn is waarschijnlijk door een ongeluk om het leven gekomen.

De politie Utrecht schrijft dat het vermoedelijk gaat om een “noodlottig ongeval”. Het lichaam werd rond 03.45 uur gevonden in het water langs de weg. De politie stelde een onderzoek in, dat is inmiddels afgerond.