Overval op juwelier aan de Kanaalstraat in Utrecht

Er is een overval gepleegd op een juwelier aan de Kanaalstraat. De overvallers zijn er vervolgens in een auto vandoor gegaan. Of ze wat buit hebben gemaakt, is niet bekend.

Dinsdagmiddag rond 12:30 uur ging het mis bij de juwelier. Meerdere mensen liepen de zaak in en pleegden de overval. Het is onduidelijk of ze daarbij wapens hebben gebruikt.

De overvallers zijn ervandoor. De politie heeft nog niemand aangehouden en is op zoek naar getuigen.