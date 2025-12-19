Overvecht Centrum moet een van de drie stadscentra van Utrecht worden

De gemeente presenteert een nieuw toekomstplan voor het centrum van Overvecht. Het toekomstplan, genaamd Masterplan Overvecht Centrum, moet ervoor zorgen dat Overvecht Centrum een van de drie stadscentra van Utrecht wordt.

In het Masterplan staat hoe Overvecht Centrum de komende 20 jaar moet veranderen. Volgens de gemeente is het een “flexibel plan” dat stapsgewijs uitgewerkt en uitgevoerd kan worden. Het plan toont “hoe Overvecht Centrum een prettig, sociaal en veilig centrumgebied en woonbuurt wordt”.

Concrete ideeën

Zo moet het huidige Shopping Center Overvecht over 10 jaar getransformeerd zijn in een open winkelgebied met open straten en pleinen. Ook moeten er de komende decennia 2500 nieuwe huizen komen en komen er nieuwe ontmoetingsplekken.

“De ontwikkeling van Overvecht Centrum vraagt veel van eigenaren, ondernemers, bewoners, gebruikers en de gemeente, want we realiseren een compleet nieuw centrumgebied”, staat in het Masterplan. “In de eindsituatie is het gebied totaal getransformeerd, alleen de nieuwbouw in de NPD-strook, en de drie monumenten (het C&A-gebouw, de apotheek en de Eneco warmtecentrale) blijven staan.”

Langlopend project

Al jaren is de gemeente bezig met een toekomstplan voor Overvecht. Overvecht Centrum is namelijk een populair gebied in de wijk, maar het gebied is verouderd. Onder andere “de sociale veiligheid, verkeersveiligheid en een teruglopende winkelkwaliteit” zijn volgens de gemeente bijvoorbeeld een probleem dat door het nieuwe plan aangepakt moet worden.

In december 2024 en januari 2025 konden mensen al een reactie geven op een voorlopig toekomstplan. Hier kreeg de gemeente 74 reacties op. Utrechters uitten bijvoorbeeld hun zorgen over het aantal nieuwe woningen en parkeergelegenheid. Tegelijkertijd waren er ook positieve reacties op de nieuwe huizen en het groen dat in de wijk moet komen.

De gemeente heeft de reacties meegenomen in het definitieve toekomstplan. Hierdoor zijn dingen aan het voorlopige plan aangepast, maar volgens de gemeente zijn de hoofdlijnen hetzelfde gebleven.