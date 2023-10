Overvol stroomnet probleem in Utrecht; ‘Geen ruimte meer voor bedrijven op elektriciteitsnet’

Het elektriciteitsnet van Utrecht is zo vol, dat er de komende jaren geen ruimte is voor nieuwe bedrijven en instellingen die een zware aansluiting nodig hebben. Ook dreigt er een tekort om alle nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw te faciliteren. Netbeheerders waarschuwen vandaag voor de gevolgen.



We gebruiken steeds meer elektriciteit in Utrecht en we wekken steeds meer stroom op via zonnepanelen. Het elektriciteitsnet kan dit echter allemaal niet aan. Dit wordt ook wel netcongestie genoemd. Er wordt al jaren voor gewaarschuwd maar het probleem lijkt niet snel op te lossen te zijn.

TenneT, dat verantwoordelijk is voor het landelijke hoogspanningsnet, laat nu weten dat er voorlopig geen ruimte meer is voor nieuwe grote aansluitingen. Dat betekent concreet dat nieuwe bedrijven en instellingen die een grote aansluiting nodig hebben die niet direct kunnen krijgen maar op een wachtlijst komen te staan.

Ook voor nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bouw – een voorbeeld daarvan zijn onderwijsinstellingen die willen verbouwen en van het gas af willen – dreigen er vertragingen. Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT: “We realiseren ons dat dit enorme impact heeft op bedrijven in Utrecht. We werken hard aan de uitbreiding van het net, maar dat kost tijd.”

Niet alleen het hoogspanningsnet zit vol, ook het regionale elektriciteitsnet heeft te maken met dezelfde uitdagingen. Als er geen extra maatregelen genomen worden, worden hierdoor de grenzen van het regionale elektriciteitsnet in 2026 bereikt. Dat is ruim drie jaar eerder dan de uitbreiding van het regionale elektriciteitsnet gerealiseerd is, concludeert regionale netbeheerder Stedin. Warmold ten Zijthoff, regiodirecteur Utrecht: “Als gevolg daarvan neemt het risico op overbelasting van het net en daarmee stroomuitval toe.”

De komende jaren trekt de overheid en netbeheerders miljarden euro’s uit om de problemen zoveel mogelijk tegen te gaan. De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. Het elektriciteitsnet moet ook efficiënter benut worden, bijvoorbeeld door spitsmijden financieel aantrekkelijker te maken en innovatie-oplossingen.