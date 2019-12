Overzicht: Deze projecten zijn in 2020 af

Utrecht in ontwikkeling, we horen het al jaren. Toch zijn er ook steeds vaker dingen uitontwikkeld en ‘af’. Het brengt de bestuurders altijd naar de voormalige bouwplaats om trots een lintje door te knippen en een fotomomentje te creëren. Het geeft de stad vooral, meer woningen of horeca en door minder bouwhekken een betere aanblik. Wat kunnen we het komende jaar weer verwachten, wat is er in 2020 af? Een aantal projecten op een rij.

Langverwacht water

Waar anders te beginnen dan bij het prestigeproject van de singel. Al jaren wordt er gewerkt om de binnenstad weer te omsingelen met water. Het is vanaf september 2020 weer mogelijk om een rondje singel te varen in Utrecht. Op die dag is de singel hersteld en wordt gevierd dat de werkzaamheden zijn afgerond.

De oplevering van de herstelde singel stond al gepland voor eind 2020 en loopt dus voorspoedig. Bij de opening is ook het gedeelte tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar.

In de jaren 70 werd de singel in Utrecht voor een gedeelte gedempt. In 2015 werd het water weer teruggebracht tot aan Vredenburg. De rest wordt in fases doorgezet.

De feestelijke opening is gepland op 12 september 2020.

Bieb op de Neude

In het voormalige postkantoor uit 1924 komt de nieuwe vestiging van de Centrale Bibliotheek. Ook komt er fietsenstalling met 700 rekken, een foodmarket van Albert Heijn, buitenwinkel Bever en de Deense winkelketen Søstrene Grene. Naast de vele boeken komen er ook 200 werk- en studieplekken in het gebouw. Aan de kant van de Oudegracht, bij het gedeelte waar de winkels komen, is een nieuw stuk pand gebouwd. De ingang van de bibliotheek komt aan de Neude.

Het gebouw heeft 90 jaar dienstgedaan als postkantoor. In 2011 sloot het gebouw de deuren. In 2015 werd definitief bekend dat de centrale bibliotheek naar het gebouw zou komen. De afgelopen jaren is er een hoop tijd in de voorbereiding gaan zitten en ook nu wordt er nog hard gewerkt aan het pand.

Op 13 maart 2020 opent om 17.00 uur de nieuwe bibliotheek.

Park Oosterspoorbaan



Begin 2017 werd Park Oosterspoorbaan geopend en in juli van dit jaar werd er weer een stuk aan toegevoegd. Met het openen van het zuid-gedeelte van het park is dit project nog niet helemaal afgerond.

Het laatste deel van het groengebied wordt in het voorjaar van 2020 aangelegd. Hiermee sluit het park aan op de Maliesingel.

Het Platform

Het stond eigenlijk al op de planning van 2019, maar dat is niet gelukt. Het bijzondere gebouw Het Platform aan het Stationsplein is volgend jaar wel klaar.

Naar verwachting worden de appartementen in maart 2020 opgeleverd. Dit kan nog uitlopen meldt de ontwikkelaar ABC op de website.

Er komen 201 appartementen, een openbaar terras, een groot dakterras voor bewoners, restaurant, sportschool en andere commerciële ruimtes. De huurwoningen variëren van 44 tot 118m vierkante meter met een prijs van 880 tot 1475 euro. Daarbij komt ook een groot gedeeld dakterras en vanuit sommige appartementen een mooi uitzicht over het Stationsplein of Utrecht Centraal.

Een gedeelte van het terrein rondom het gebouw wordt toegankelijk voor het publiek, waaronder een terras aan de stationszijde.

Gevel Gildenkwartier

Wanneer het precies wordt opgeleverd is niet helemaal zeker, maar het is in ieder geval bijna af. De entree op de hoek van de Catharijnesingel en Smakkelaarskade moet een ‘royale entree naar bovengelegen winkels’ krijgen. Deze entree is twee verdiepingen hoog en transparant.

In het begin van 2020 wordt de gevel vast opgesierd met twee draken. Deze stonden ooit op het historische gebouw De Utrecht stonden. De twee beelden van zo’n 3000 kilo per stuk komen boven de ingang van het winkelcentrum. De Utrecht is een historisch gebouw dat tot verdriet van velen is gesloopt in 1974. Ondanks protesten moest het rijk gedecoreerde gebouw uit 1902 wijken voor het Gildenkwartier van Hoog Catharijne. Het gebouw stond aan wat toen de Leidseweg was en nu Smakkelaarsveld is, ongeveer ter hoogte van de Mediamarkt.

De nieuwe passage van het Gildenkwartier lijkt in april te worden opgeleverd.

Voormalig KPN-terrein

Er komen zo’n 800 woningen voor studenten en starters op het voormalig KPN-terrein aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan in Utrecht. Het terrein is in 2008 aangekocht door de SSH.

De locatie wordt ingericht door de SSH en Jebber en bestaat uit drie fasen. De oude KPN-toren is inmiddels gesloopt en de bouw van de nieuwe toren is begonnen.

De verwachting is dat de bewoners het studentencomplex in het voorjaar van 2020 hun nieuwe studio kunnen betrekken.

Woningen NPD-strook

De voormalige NPD-strook in Overvecht wordt opnieuw ontwikkeld. Het gaat om drie gebouwen met meer dan 300 woningen en heeft de naam DeBuurt. Aan de Brailledreef, naast Winkelcentrum Overvecht, stond jarenlang het sorteercentrum van de Nederlandse Pakket Dienst (NPD). De locatie wordt nu omgevormd tot woongebied met drie appartementengebouwen en een woontoren voor studenten.

Er komen 343 huurwoningen in de drie woongebouwen en die komen voor het grootste deel in het middeldure huursegment. Er komen ook zorgwoningen in deze gebouwen.

In het middelste gebouw wordt een zogeheten ‘Superplint’ ontwikkeld, een grote hal van in totaal circa 1.400m², waar (startende) ondernemers en kunst en culturele voorzieningen een plek krijgen.

De oplevering van de eerste woningen is naar verwachting vanaf eind 2020.

Lubrofabriek

De ontwikkeling van Zijdebalen tot een nieuwe woonwijk is al even aan de gang en ook de monumentale Lubrofabriek krijgt nu een tweede leven. De Lubro wordt in een van de bouwblokken van Zijdebalen geïntegreerd en te herbestemd tot een mix van horeca, flex-kantoren en woningen.

De renovatie en verbouwwerkzaamheden van de Lubro zijn vorig jaar gestart en de opening wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Parkeergarage en P+R Berlijnplein

Heel spannend klinkt het niet, maar de parkeergarage aan het Berlijnplein wordt wel bijzonder. Het gebouw zal plaats bieden aan 620 voertuigen waarvan 50 voor de P+R.

De gevel aan het Berlijnplein bevat een hoge plint voor horeca of retail.

Er is ook een drie meter hoog beeld van een snip te zien. De groene parkeergarage moet in het najaar van 2020 klaar zijn.

Stationsplein

We zijn voor het Stationsplein al een aantal openingen verder, maar het is officieel nog niet helemaal af. Het Stationsplein is voor een groot deel klaar en in het voorjaar van 2020 is ook het deel vlakbij de Moreelsehoek klaar.

Eerst wordt de nieuwe gevel van Hoog Catharijne afgebouwd waar de trappen tegenaan komen te liggen. De straten naar het plein worden breder en er komt horeca aan. Daarnaast komt er een hellingbaan voor hulpdiensten om makkelijk bij Utrecht Centraal en Hoog Catharijne te komen. De hellingbaan gaat open als Het Platform opgeleverd wordt.

Het Stationsplein is in het voorjaar van 2020 helemaal af.