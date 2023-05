Paar honderd jongeren trekken door binnenstad van Utrecht als zusteractie van snelwegblokkade in Den Haag

Enkele honderden jongeren lopen vrijdagmiddag in een klimaatmars door de binnenstad van Utrecht. De demonstratie is een zusteractie van de blokkade van de A12 in Den Haag die op zaterdag gepland staat. De actievoerders willen een einde aan fossiele subsidies, geld dat de overheid uitgeeft als steun voor fossiele energie.



De actie begon om 15.00 uur op het Jaarbeursplein in Utrecht, vanaf daar lopen de jongeren – en volwassenen – via de binnenstad naar Park Lepelenburg. In het park zijn er nog lezingen en muziekoptredens. Het protest is georganiseerd door Fridays for Future, Youth for Climate, Extinction Rebellion Jong en Milieudefensie Jong.

De actie in Utrecht vindt plaats in aanloop naar blokkade van de A12 snelweg. Deze blokkade staat gepland op zaterdag 27 mei. “We steunen de actie van Extinction Rebellion op de 27ste, maar het is altijd goed om op meerdere manieren actie te voeren”, aldus Sytze Fortuin (17) van Fridays For Future. “We hopen op deze manier ook meer jongeren te betrekken bij de strijd tegen fossiele subsidies. Het voortbestaan van dit wanbeleid is niet te verenigen met een groene, veilige toekomst.”