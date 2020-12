Pand in centrum Utrecht waar V&D en Hudsons Bay zaten wordt kantoorlocatie

Een groot gedeelte van het pand waar ooit V&D en later Hudsons Bay gehuisvest zaten wordt een kantoorlocatie. Dat is althans het plan. De gemeente Utrecht ziet dit wel zitten.

Het Nederlandse succes van Hudson’s Bay is uitgebleven en alle vestigingen sloten vorig jaar de deuren. De Utrechtse vestiging opende op 21 maart 2019 in het voormalige pand van V&D in winkelcentrum Hoog Catharijne. Het gebouw was daarvoor gerenoveerd om de komst van het warenhuis mogelijk te maken.

Nadat Hudson’s Bay na een vruchteloze periode weer vertrok, begon de zoektocht naar een nieuwe invulling. Vorig jaar werd al bekend dat er gekeken werd naar de mogelijkheid om het pand te gaan gebruiken als kantoorlocatie. Die plannen zijn nu concreet geworden.

De wijziging betreft ongeveer 9.000 vierkante meter kantoorruimte. Op de derde en vierde verdieping wordt een gedeelte van de verdieping aangepast en de vijfde en zesde verdiepingen in hun geheel. Daarnaast zal er op de begane grond en de eerste verdieping een entree met lobby voor de kantoorruimte worden gemaakt.

Inmiddels heeft de gemeente goedkeuring verleend aan deze wijziging van het gebruik. IEF Berlage Utrecht moet door het veranderde gebruik wel meer erfpacht gaan afdragen.

Vergunning

Volgens het huidige bestemmingsplan is het nog niet mogelijk om de verdiepingen als kantoor in gebruik te nemen. Hiervoor dient een omgevingsvergunning te worden verleend. De aanvraag voor deze omgevingsvergunning is inmiddels door IEF ingediend.

De omzetting van winkel- naar kantoorruimte heeft als gevolg dat er meer kantoormeters, en dus minder winkelmeters, gerealiseerd worden in het stationsgebied dan eerder besproken.

In het gebouw zit ook nog de Primark en supermarkt Jumbo. Die blijven gewoon open.