Pand RIVM op het Utrecht Science Park laat opnieuw langer op zich wachten; zorgen om beveiliging

Het gloednieuwe pand op het Utrecht Science Park dat het RIVM moet gaan betrekken, laat opnieuw langer op zich wachten. Dit keer komt dat doordat de beveiliging van het plan nog niet voldoet aan de eisen. De oplevering van het gebouw duurt al enkele jaren door problemen zoals de coronacrisis en trillingen veroorzaakt door (toekomstig) verkeer.

Zo’n acht jaar geleden gingen de eerste heipalen van het nieuwe RIVM-pand aan het Utrecht Science Park de grond in. Dat was al ongeveer drie jaar later dan initieel de bedoeling was. Sindsdien wordt het gebouw geplaagd door tal van hindernissen die de oplevering van het gebouw vertragen.

Allerlei problemen

Het gebouw zou eigenlijk in 2018 klaar moeten zijn, maar er werd al snel bekend dat dat niet ging lukken. Eerst waren er problemen met trillingen veroorzaakt door (toekomstig) verkeer, toen kwam corona en waren er nog meer hobbels die overwonnen moesten worden. Ook in 2022 was het raak: toenmalig minister Ernst Kuipers maakte bekend gemaakt dat er opnieuw sprake is van vertraging. Er liepen ook nog geschillenprocedures tussen de staat en het bedrijf dat het pand bouwt.

De meest recente hindernis waardoor het RIVM-pand nog niet kan openen, heeft te maken met de veiligheid van het gebouw. “Het pand voldoet op dit moment niet aan de eisen die het Rijksvastgoedbedrijf stelt aan het gebouw: De beveiligingsinstallatie werkt nog niet naar behoren”, zegt een woordvoerder van het RIVM.

Opleverdatum

Volgens de woordvoerder is het onduidelijk wanneer het pand wel wordt opgeleverd. “Meet Strukton werkt eraan om dit (de beveiliging van het pand, red.) in orde te maken. Het is echter nog niet duidelijk hoeveel tijd zij daarvoor nog nodig hebben. Zolang die duidelijkheid ontbreekt, kunnen wij geen exacte verhuisdatum noemen.”

Het RIVM-gebouw telt achttien verdiepingen. Het krijgt een oppervlakte van ongeveer 80.000 vierkante meter, waarvan bijna een kwart gebruikt wordt voor laboratoria. Er moeten 2200 medewerkers terecht kunnen.