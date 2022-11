Pand van herenmodewinkel Thom Broekman in Utrecht gerestaureerd, erboven komen veertien huurwoningen

Het pand tussen de Lange Elisabethstraat en Achter Clarenburg in de historische binnenstad van Utrecht wordt grondig onder handen genomen. De eigenaar van het pand gaat de gevel van herenmodewinkel Thom Broekman restaureren. Boven de winkel moeten woningen komen.

De gevel van Thom Broekman, die sinds 1837 op deze locatie zit, wordt gerestaureerd. De originele uitstraling blijft daarbij behouden. Het betonnen karkas van het winkelgedeelte aan Achter Clarenburg blijft ook staan. Hier komt wel een nieuwe gevel.

De begane grond blijft ook na de verbouwing een winkelruimte. Wel moet Thom Broekman tijdens de werkzaamheden tijdelijk verhuizen. De winkel gaat gedurende die maanden naar de Steenweg 42-44, zo’n 150 meter verderop.

Woningen

Op de tweede en derde verdieping van het pand is nu nog kantoor- en magazijnruimte, maar hier komt verandering in. Er moeten in totaal veertien woningen komen met een oppervlakte die varieert van 40 tot 70 vierkante meter. De toekomstige huurders krijgen onder meer een gezamenlijke binnentuin met uitzicht op de Domtoren en een inpandige fietsenstalling.

De woningen moeten zo energiezuinig mogelijk worden. Dat moet gebeuren door middel van het hergebruik van regenwater en alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen.

Het ontwerp van het nieuwe gebouw is gemaakt door Thomas Kemme Architecten uit Den Bosch. De verbouwing gaat van start in februari 2023. Naar verwachting zal het geheel in het derde kwartaal van 2024 worden opgeleverd.