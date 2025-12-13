Beeldmateriaal: gebouwen van Universiteit Utrecht vernield en beklad; universiteit doet aangifte

In de nacht van vrijdag 12 december op zaterdag 13 december zijn circa veertig ramen vernield van het Academiegebouw, Trans 10, en het Bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht. Ook zijn de panden beklad met rode verf. De UU heeft aangifte gedaan van de vernielingen. De politie doet onderzoek naar de zaak.

Waarnemend voorzitter van de Universiteit Utrecht Margot van der Starre laat in een persbericht weten dat de vernielingen “schokkend” zijn. Van der Starre: “Er is aanzienlijke schade aangericht. Er zijn zo’n veertig ruiten vernield en historische panden zijn besmeurd met verf. De acties schaden niet alleen eigendommen, maar ook het vertrouwen en de veiligheid binnen onze gemeenschap. Dat is onacceptabel.”

Link met pro-Palestijnse demonstraties

Hoewel de politie nog onderzoek doet naar de vernielingen, zegt Van der Starre dat ze mogelijk te maken hebben met pro-Palestijnse demonstraties. “In een democratische samenleving, en binnen onze universiteit, mag je van mening verschillen. Sterker nog: dat hoort erbij. We constateren dat de vernielingen te maken hebben met de pro-Palestijnse demonstraties”, aldus Van der Starre.

Op sociale media deelt een pro-Palestijnse actiegroep beelden van de vernielingen. Dezelfde actiegroep deelde een paar maanden geleden eveneens beelden van de bekladding van het stadhuis.

Tekst loopt door onder bericht.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Palestine Action NL (@pal_action_nl)

“We zijn de afgelopen twee jaar meermaals met demonstranten in gesprek gegaan over de situatie in Gaza en Israël. En hebben daarnaast ook het gesprek gevoerd op andere plekken binnen de organisatie, zoals binnen onze medezeggenschap. Wij zijn bekend met de eisen van actievoerders, en zij zijn bekend met ons huidige beleid.”

Volgens Van der Starre zijn “vernielingen en intimidatie” niet de manier om een standpunt te forceren. “Met dergelijke acties wordt een grens overschreden. Wie denkt door schade aan te richten zijn gelijk te kunnen halen, vergist zich. Het gesprek voeren we bij de Universiteit Utrecht met woorden en in dialoog. En wie daar anders over denkt, kiest een weg die wij niet tolereren.”

Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp en de verhitte discussies die hieruit in het verleden zijn voortgekomen, heeft DUIC ervoor gekozen om de mogelijkheid tot reageren op dit artikel uit te schakelen. We begrijpen dat dit onderwerp sterke gevoelens kan oproepen, maar we willen een veilige en respectvolle omgeving behouden voor al onze lezers. We moedigen iedereen aan om het artikel met openheid en respect te lezen.