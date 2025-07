Pannenmonument op Stadhuisplein als protest tegen voedseltekort in Gaza

Voor het Stadhuis in Utrecht liggen sinds maandag tientallen lege pannen. Het pannenmonument is een initiatief van New Neighbours Utrecht als protest tegen het aanhoudende voedseltekort in Gaza. De groep roept Utrechtse volksvertegenwoordigers op in actie te komen tegen de “opzettelijke uithongering van Palestijnen”.

De locatie is volgens de initiatiefnemers bewust gekozen: onder een gedenkplaatje van de gemeente over de Vrede van Utrecht. “Daarmee toont de stad Utrecht haar trots op de rol die het indertijd speelde als platform van de internationale diplomatie. En zo als facilitator van vrede over onze grenzen heen. Een verantwoordelijkheid die we mensenrechtenstad Utrecht nu ook graag zien nemen”, aldus de actiegroep. “Je hard maken voor mensenrechten stopt niet bij de gemeentegrens.”

New Neighbours roept inwoners op om het monument uit te breiden door een lege pan achter te laten bij het Stadhuis.

VN waarschuwt voor hongersnood

De VN-voedselwaakhond IPC sloeg vandaag nog alarm over de situatie in Gaza: één op de drie mensen in Gaza zit dagen al zonder voedsel, meldt NOS. Toegang tot voedsel en andere essentiële basisbehoeften is volgens de VN ‘tot ongekende niveaus’ gedaald.

Lawaaiprotest

In de ontvangshal van Utrecht Centraal protesteerden donderdag 24 juli nog honderden mensen met potten en pannen om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Het lawaaiprotest vond gelijktijdig plaats op meerdere stations in Nederland. Het was een initiatief van de Stichting Palestijnse Gemeenschap Nederland, als antwoord op een filmpje van een Palestijnse journalist op sociale media.

