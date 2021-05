Parende zwanen zetten boel op stelten in Utrechtse wijk Vleuten

De politie rukte in de nacht van vrijdag op zaterdag met groot materieel uit voor een mogelijke poging tot inbraak bij een huis in Vleuten. Uiteindelijk bleek het te gaan om twee zwanen die tijdens het paren tegen een voordeur aan klapten.

Een bewoner van een huis in Vleuten was afgelopen nacht in paniek omdat er mogelijk werd ingebroken bij de woning. Er zou tegen de deur zijn getrapt en hierbij werd ook een persoon in een witte jas gezien.

De politie werd gealarmeerd en deze nam de melding uiterst serieus. Zo werden meerdere eenheden, een hondenbegeleider en een politiehelikopter ingezet. “Ter plaatse gekomen bleek het verhaal toch anders te zijn”, schrijft de politie op sociale media.

Tevreden

Een andere getuige had namelijk gezien dat twee zwanen nogal luidruchtig de liefde aan het bedrijven waren. Daarbij botste het paartje ook tegen de voordeur van het ‘slachtoffer’.

De dader is overigens nog wel gefotografeerd door een van de agenten. De zwaan zou tevreden voorbij zijn gelopen.