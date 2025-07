Park Transwijk krijgt metamorfose; meer ruimte voor sporten en spelen

Park Transwijk, het grootste park van Utrecht Zuidwest, gaat op de schop. In de toekomst komen er in de buurt meer woningen te staan, en het park moet daarop worden aangepast. De focus komt onder andere op sporten en spelen te liggen.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft ingestemd met de plannen om park Transwijk te transformeren. Met zo’n 6 miljoen euro moet het park in twee fases worden vernieuwd.

Bijzondere toevoeging

In het nieuwe park Transwijk moet er meer ruimte komen voor spelen, sporten en recreatie. Zo wordt een gebied dat op dit moment nog verharding is, vervangen door meer groen. Ook komt er meer ruimte voor groen en meer diversiteit aan bomen. Bovendien moet er nieuw parkmeubilair komen, samen met wandel- en fietspaden.

Een bijzondere toevoeging aan Park Transwijk is de aanleg van een zogenoemde urban sport zone. Op dit moment ligt daar nog het voormalige rosarium, maar het plan is om daar onder meer basketbalvelden en een skatepark aan te leggen. “Deze zone wordt een van de grootste in de stad en speelt in op de groeiende behoefte aan sport in de openbare ruimte”, laat de gemeente weten.

Start verbouwingen

De verbouwing van het park is volgens de gemeente nodig vanwege de toekomstbestendigheid van de plek. In Zuidwest worden de komende jaren duizenden nieuwe woningen bijgebouwd. De aard van het park bevalt goed onder bewoners, zegt de gemeente. De functionele opzet blijft volgens hen ook in het vernieuwde park behouden.

Wie goed oplet, kan zien dat de eerste stappen in park Transwijk al zijn genomen. Zo is het bestaande meubilair al schoongemaakt. Ook het groen is bijgesnoeid. In het najaar en begin van 2026 worden onder andere de urban sportzone en speelvoorzieningen aangelegd. Ook wordt het park nog verder aangepakt, door lantaarnpalen en verkeersborden recht te zetten en schoon te maken.