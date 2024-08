‘Parkeer eens wat anders’: even geen auto maar een zwembad, bioscoop of hottub op parkeerplaatsen in Utrecht

Van een pop-up zwembad tot een bioscoop op wielen en een hottub. De culturele organisatie RAUM lanceert een Pop-Up Parkeerservice in het weekend van 20, 21 en 22 september. Met het initiatief ‘Parkeer eens wat anders’ wil de organisatie buurtbewoners bij elkaar brengen.

Utrechters kunnen hun parkeerplaats via RAUM één dag transformeren en aangeven wat ze willen. Een bioscoop op wielen, een hottub of een speeltoestel behoren onder meer tot de mogelijkheden. De bedoeling is dat straten zich aanmelden, buurtbewoners hoeven vervolgens alleen de parkeerkosten te betalen.

“Met deze pilot kozen we heel bewust voor Utrecht omdat zij al jaren op de troepen vooruit durven te lopen”, zegt Jesse Jörg, programmamaker impact bij RAUM. “In 2021 werd bijvoorbeeld bekend dat de gemeente Utrecht jaarlijks een fiks aantal parkeerplaatsen zou inruilen voor parkeerhubs aan de rand van de stad.”

“De gemeente heeft bovendien de ambitie om jaarlijks 750 tot 1500 parkeerplaatsen te transformeren in de Utrechtse wijken”, aldus Jörg.

Te veel ruimte voor auto’s

Volgens Jörg komt er op deze manier meer ruimte voor andere functies in de openbare ruimte, die bijdragen aan een gezond stedelijk leven voor iedereen. “Als je er goed over nadenkt, is het eigenlijk helemaal niet logisch dat er zo veel ruimte wordt gemaakt voor auto’s die 95 procent van de tijd geparkeerd staan.”

“We willen Utrechters laten zien wat het oplevert als je die publieke ruimte – parkeerplekken zijn namelijk van ons allemaal – anders invult met elkaar.”

Inspiratie voor andere gemeenten

Met de Pop-Up Parkeerservice hoopt RAUM dat Utrechters een ‘speels en gezellig’ weekend met hun buurt hebben en dat het lokale bestuurders en ambtenaren inspireert. “Met de Pop-Up Parkeerservice dagen we niet alleen Utrechters uit om iets anders te parkeren dan een auto. We dagen ook graag alle Nederlandse gemeenten uit om meer te experimenteren met ruimere regelgeving binnen het parkeerbeleid.”

“We hopen in de zomervakantie van 2025, wanneer de parkeerdruk lager is, op veel plekken meer ruimte is voor tijdelijke bijzondere en creatieve invullingen”, aldus Jörg.