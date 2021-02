Parkeerapp Parkeerwekker verboden in Amsterdam; Gemeente Utrecht buigt zich over de uitspraak

De voorzieningenrechter heeft de parkeerapp Parkeerwekker afgelopen maandag in Amsterdam verboden. De app wordt ook in Utrecht aangeboden en de gemeente Utrecht onderzoekt nu of dat zo gaat blijven. De gemeente buigt zich de komende tijd over de uitspraak van de rechter en verwacht over een paar weken meer te weten.

Parkeerwekker is een app die automobilisten een pushbericht stuurt als er een scanauto van de gemeente in het gebied rijdt waar de automobilist de auto heeft geparkeerd. De ontwikkelaar van de applicatie betoogt dat hij de app heeft ontworpen als ‘geheugensteuntje’ voor mensen die hun parkeerapp vergeten aan te zetten. De gemeente Amsterdam ziet dat anders en vindt dat met de app ‘ontduiking van parkeergeld wordt gefaciliteerd’.

Rechter

De gemeente Amsterdam sommeerde de ontwikkelaar van Parkeerwekker in november om te stoppen met het aanbieden en gebruiken van de app. Omdat dat niet gebeurde, daagde de gemeente Parkeerwekker voor de rechter.

De rechter oordeelde dat de ontwikkelaar van de parkeerapp aanzet tot ‘onrechtmatige gedragingen’, namelijk het niet betalen van de verschuldigde parkeerbelasting. “De gemeente loopt inkomsten uit parkeerbelasting mis, omdat gebruikers van Parkeerwekker niet bij aanvang van het parkeren al betalen (en waarschijnlijk dikwijls – als er geen scanauto langsrijdt – helemaal niet).”

Utrecht

De app is nu dus in Amsterdam verboden, maar wordt in Utrecht wel nog aangeboden. “We hebben de uitspraak van de rechter in Amsterdam gezien en zijn er blij mee”, zegt woordvoerder Gerrit-Jan KleinJan van de gemeente Utrecht. “We gaan de uitspraak nu eerst zelf bestuderen en kijken wat de consequenties zijn.” De gemeente Utrecht verwacht daar over een paar weken meer over te kunnen zeggen.

Begin dit jaar werd bekend dat scanauto’s nog weleens onrechtmatige boetes uitschrijven. Het loont dan ook om bezwaar aan te tekenen tegen zo’n bekeuring. Het relatief hoge aantal onterechte boetes komt omdat de ‘menselijke maat’ ontbreekt bij scanauto’s. Deze voertuigen kunnen namelijk niet zien of iemand aan het laden en lossen is of dat een automobilist onderweg is naar de parkeerautomaat.