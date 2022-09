Parkeerautomaten Dichterswijk in Utrecht dichtgekit uit protest tegen parkeeroverlast Rivierenwijk

Meerdere parkeerautomaten in de Dichterswijk in Utrecht zijn dichtgekit. Dit zou gedaan zijn uit protest tegen parkeeroverlast in de naastgelegen buurt Rivierenwijk. Deze ochtend is een monteur bezig om de automaten weer schoon te maken.

In de Rivierenwijk klagen verschillende bewoners en ondernemers al langer over de parkeeroverlast in de buurt. Dit komt omdat een deel van de buurt precies ligt op de grens tussen betaald parkeren en gratis parkeren.

Het is een veel voorkomend effect dat in buurten waar nog gratis geparkeerd kan worden sprake is van parkeertoerisme. Automobilisten zetten hier kosteloos hun auto neer terwijl hun bestemming niet in de buurt ligt. Dit zorgt voor frustratie bij bewoners van die buurt omdat zij veel moeilijker aan een plek kunnen komen en het drukker wordt op straat.

Werkwijze

Het onderwerp stond recent ook op de politieke agenda. Verschillende partijen vroegen om opheldering bij de wethouder. Wat het onderwerp complexer maakt is dat de gemeente het proces van invoeren van betaald parkeren anders gaat inrichten. Voorheen werden er draagvlakmetingen gedaan en werd er bij genoeg steun in een wijk betaald parkeren ingevoerd. Maar omdat het nieuwe gemeentebestuur sowieso overal betaald parkeren wil invoeren zijn de draagvlakmetingen niet meer relevant.

Door deze nieuwe werkwijze, die nog uitgewerkt wordt en volgend jaar verwacht wordt, zou er niet op korte termijn betaald parkeren ingevoerd kunnen worden in Rivierenwijk. Optie die nog wel overblijft is dat een meerderheid van de gemeenteraad via een motie de gemeente beweegt om betaald parkeren in te voeren in dit deel van Rivierenwijk. Maar ook dan zullen automobilisten niet direct moeten gaan betalen, daar zal altijd nog een tijdje overheen gaan.

Niet iedereen lijkt hierop hebben willen wachten. Afgelopen nacht zijn meerdere parkeerautomaten dichtgekit. Ook hangt er een briefje op een van de automaten waarop staat: “Gemeente, u overspoelt Rivierenwijk met parkeertoerisme! Zorg voor een oplossing of wij doen het!”