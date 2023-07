Parkeerkorting in Utrecht gaat veranderen; straks alleen nog maar digitaal met een app

Het is straks niet meer mogelijk om parkeerkorting te krijgen via parkeerautomaten in Utrecht. Op dit moment zijn er verschillende kortingsmogelijkheden voor bewoners, bezoekers, kraam-, thuis- en mantelzorg. De korting blijft bestaan maar is straks alleen nog via een app te gebruiken.

Inwoners van Utrecht kunnen gratis een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met fikse korting kunnen laten parkeren bij hen in de straat. De inwoner kan de kortingscode die voor visite bedoeld is ook zelf gebruiken. De korting varieert tussen de 50 en 75 procent en geldt voor een maximumaantal uur per jaar. Nu is het nog zo dat deze code ingevuld moet worden bij de parkeerautomaat. Dit gaat stoppen.

De gemeente Utrecht gaat starten met een app waarmee het parkeergeld tegen het kortingstarief betaald moet worden. Er zitten enkele voordelen aan. Zo hoeft een bewoner – als bijvoorbeeld visite of een zorgverlener langskomt – niet meer naar de automaat te lopen om de code in te vullen maar kan er via de app betaald worden. Als hun bezoek langer blijft dan verwacht, dan kunnen ze de parkeertijd vanuit huis verlengen.

Het nadeel is wel dat de bewoner de parkeerkosten wel altijd zelf moet betalen. Via de automaat was het mogelijk om de kortingscode in te vullen en dan bijvoorbeeld de visite zelf te laten afrekenen. Dat is via de app niet mogelijk. Inwoners en visite moeten dit dan onderling regelen.

Stap voor stap

In de maanden september en oktober 2023 krijgen de parkeerautomaten in de stad nieuwe software. Dan verdwijnt de mogelijkheid om met een code de parkeerkorting aan te zetten op de parkeerautomaat. Het aanpassen van de software gebeurt stap voor stap per parkeerrayon. Bewoners krijgen daar nog informatie over.