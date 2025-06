Parkeeroverlast neemt toe in Utrecht, maar er wordt minder bekeurd

Het aantal meldingen van parkeeroverlast is sinds 2023 toegenomen in Utrecht. Onder meer het invoeren van betaald parkeren in steeds meer wijken draagt hieraan bij. Ondanks de toename van het aantal meldingen is het aantal boetes niet gestegen. Wel zijn er aanzienlijk meer waarschuwingen gegeven.

Ongeveer een maand geleden stelde de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen over hinder door verkeerd geparkeerde voertuigen. “Doordat de stad steeds drukker wordt en auto’s steeds breder worden, neemt de overlast van geparkeerde auto’s toe”, meent de partij. “Met steeds grotere regelmaat ontvangen we meldingen van inwoners die hinder of onveilige situaties ervaren.” De partij vroeg daarom opheldering aan het college.

Het college bevestigt dat de overlastmeldingen toenemen. Er zijn veel verschillende situaties die in de categorie ‘parkeeroverlast’ vallen. Denk bijvoorbeeld aan parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, parkeren op de stoep of parkeren voor een in- of uitrit. “We zien door de uitbreiding van betaald parkeren dat in de naastgelegen gebieden de parkeerdrukte toeneemt en daarmee ook de meldingen over parkeeroverlast”, aldus het college.

Cijfers

In 2023 werd 12.215 keer een melding gedaan die in de categorie ‘parkeeroverlast’ valt en in 2024 was dit gestegen naar 17.696 meldingen. Ook de cijfers van dit jaar zijn bekend. In de eerste vijf maanden van 2025 werden 7.715 meldingen gedaan, terwijl dat in dezelfde periode een jaar geleden nog 5.326 meldingen waren.

Het aantal meldingen neemt de afgelopen jaren dus toe, maar dit geldt niet voor het aantal bekeuringen. In 2023 werden namelijk 10.431 boetes uitgeschreven voor foutparkeren, 2.390 waarschuwingen gegeven en 429 voertuigen werden weggesleept. Een jaar later, in 2024, werden er 9.824 bekeuringen uitgeschreven, 3.800 waarschuwingen gegeven en werden 405 voertuigen weggesleept.

Uiterst middel

Tot slot zegt de gemeente alle meldingen over parkeeroverlast in behandeling te nemen. “We gaan ter plaatse en beoordelen de situatie. Niet elke melding leidt tot handhavend optreden. […] Wij gaan, indien mogelijk, in gesprek met de bestuurder, geven waar nodig een officiële waarschuwing, of treden op met een boete. […] Wegslepen is een uiterst middel als andere opties niet passend zijn.”