Parkeerplaatsen Bemuurde Weerd al zo’n vijf jaar afgezet met hekken vanwege slechte kade

Twee parkeerplaatsen op de Bemuurde Weerd Oostzijde in Utrecht zijn al jaren afgezet met hekken omdat de kade in slechte staat is. Ooit hing er nog een bordje dat de problemen in 2017 verholpen zouden zijn, dat is echter niet gelukt.

Al zeker sinds 2016 staan de hekken rondom de twee parkeerplaatsen langs de Vecht. De fundering van de kade is in slechte staat en daarom mogen er geen auto’s meer parkeren. Eigenlijk zouden de werkzaamheden al enkele jaren geleden beginnen, maar dat is niet gebeurd.

De gemeente laat weten dat de aanliggende kade richting de Stenenburg ook onderzocht is. Dit vergde veel tijd. “Dit moet heel zorgvuldig gebeuren, denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar nog mogelijk aanwezige explosieven”, schrijft de gemeente.

Hieruit is een plan gekomen om de kade aldaar grootser aan te pakken. “In plaats van eerst het stuk kade bij de afgezette parkeerplaatsen te vervangen en vervolgens een stuk verderop later weer, pakt de gemeente dit in één keer op.”

Dit jaar gaan wil de gemeente met de buurt in gesprek over het herstel en daarna wordt de gekozen variant verder uitgewerkt. De start van de uitvoering is voorzien in 2022.