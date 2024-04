Parkeerstrook langs Wilhelminapark in Utrecht verdwijnt na uitspraak van Raad van State toch

De parkeerstrook die tussen de Burgemeester Reigerstraat en Oudwijk langs het Wilhelminapark loopt, gaat verdwijnen. De strook wordt al meer dan veertig jaar gebruikt voor parkeren, maar heeft eigenlijk de bestemming ‘groen’. De gemeente kan niet aantonen dat de parkeerplaatsen legaal zijn en heeft besloten ze op te heffen.



De kwestie rond de dertig parkeerplekken kent letterlijk en figuurlijk een lange geschiedenis. Al meer dan veertig jaar parkeren er auto’s, maar het bestemmingsplan van de strook is eigenlijk ‘groen’. Parkeren op deze plek is dus in strijd met het bestemmingsplan.

Een aantal jaren geleden besloot Stichting Wilhelminapark dan ook om bij de gemeente een verzoek in te dienen om de parkeerstrook te verwijderen, om te zetten naar groen en toe te voegen aan het park.

De gemeente wees het verzoek van de stichting echter af. Omdat de parkeerplaatsen minimaal veertig jaar geleden legaal zijn aangelegd zou sprake zijn van ‘overgangsrecht’. Dat houdt in dat bestaand legaal gebruik niet zomaar met een nieuw bestemmingsplan mag worden opgeheven.

Raad van State

De rechtbank ging in 2020 mee in die gedachtegang, maar de Raad van State oordeelde in 2022 anders. De gemeente kan volgens de Raad van State door de onduidelijkheid van de kaart bij de destijds geldende bouwverordening niet aantonen dat de parkeerplaatsen ooit legaal zijn geweest.

De gemeente moest daarom een nieuwe beslissing nemen over het verzoek van Stichting Wilhelminapark en had daarbij twee opties: de parkeerstrook opheffen en in overeenstemming brengen met het bestemmingsplan óf de parkeerstrook legaliseren.

Parkeerdruk

Na de uitspraak van de Raad van State kwam een derde groep betrokkenen om de hoek kijken. Meerdere omwonenden en ondernemers vroegen de gemeente de strook niet op te heffen, omdat ze bang zijn dat de parkeerdruk rond het Wilhelminapark daardoor hoger wordt. Hierop volgde een parkeerdrukmeting, waaruit blijkt dat er in de omgeving van het park voldoende parkeerplaatsen overblijven.

Omdat het opheffen van de parkeerstrook langs het Wilhelminapark ook past binnen het gemeentebeleid, wil de gemeente geen procedure starten om de parkeerstrook te legaliseren. Daarom is besloten de parkeerplaatsen op te heffen en om te zetten in groen. Belanghebbenden kunnen wel nog beroep indienen tegen dat besluit. Pas als de besluiten onherroepelijk zijn, wordt de strook daadwerkelijk opgeheven.