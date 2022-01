Parkeerterrein Vleuten afgesloten na aanhoudende overlast

Een gedeelte van het parkeerterrein aan de Gouden Koetslaan in Vleuten is nog tot 1 maart afgesloten omdat er te veel overlast wordt veroorzaakt. Zowel de politie als de gemeente Utrecht laten weten dat er al maanden sprake is van overlast. Ook zou er mogelijk gedeald worden in drugs.

Het parkeerterrein in de woonbuurt en naast de brandweerkazerne is niet heel groot, maar de overlast liegt er volgens de gemeente niet om. De VVD vroeg de gemeente om opheldering over de afsluiting. De gemeente reageerde: “Sinds enkele maanden wordt er op deze locatie overlast ervaren van personen (veelal jongvolwassenen) die in auto’s rondhangen, zowel overdag als ’s nachts en op verschillende dagen. Hierbij zijn er ook signalen dat er wordt gedeald vanaf deze locatie.”

De bezoekers van het parkeerterrein zouden ook afval achterlaten en omwonenden zouden zich geïntimideerd voelen. “De gemeente en politie hebben hier meerdere (ook anonieme) meldingen, mails, video’s en telefoontjes over ontvangen. Politie en brandweer hebben de overlast zelf ook meerdere malen geconstateerd en bevestigen het beeld. De brandweerkazerne ligt namelijk naast het parkeerterrein.”

Handhaving

De VVD was wel benieuwd waarom er niet gewoon wordt gehandhaafd op overtredingen, in plaats van het afsluiten van een parkeerterrein. Volgens de gemeente is er geprobeerd om de overlast te verminderen, maar het probleem blijft terugkomen. Ook is er een verdachte gearresteerd voor het dealen van drugs.

“Door het terrein tijdelijk gedeeltelijk af te sluiten kunnen personen zich alleen nog bij de ingang van het parkeerterrein ophouden. Daardoor staan ze meer in het zicht. Handhaving is hierdoor gemakkelijker en de verwachting is dat de overlast hierdoor afneemt.”

De afsluiting geldt nog tot 1 maart. Ondertussen gaan omwonenden en de gemeente kijken hoe het parkeerterrein daarna weer geopend kan worden.