Parkeervergunning voor hulpverleners en bewoners wordt flink duurder in Utrecht

De nieuwe parkeertarieven voor Utrecht zijn bekendgemaakt. In 2021 gaan vooral vergunninghouders in de A1 en A2-gebieden flink meer betalen. Ook hulpverleners krijgen te maken met een sterke stijging van parkeerkosten. Dit geld is nodig om de financiële gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Automobilisten die een uurtje willen parkeren in de stad moeten vanaf 1 januari 2021 weer iets meer gaan betalen. In A1-gebied gaat men 5,69 euro per uur betalen, in A2-gebied 4,39 euro per uur en in B1-gebied 3,12 euro per uur.

Bewoners die een parkeervergunning hebben in een A1 of A2-gebied krijgen volgend jaar vanaf april te maken met een opvallende stijging. Al eerder maakte de gemeente bekend dat deze vergunningen flink duurder gaan worden. De gemeente zit financieel krap bij kas vanwege de coronacrisis en met de verhoging moet er 1,2 miljoen euro extra in het laatje komen. Ook wil de gemeente zo het gebruik van openbare garages, deelauto’s en P+R bevorderen.

Stijging

Bewoners in een A1-gebied gaan vanaf 1 april per kwartaal 110,52 euro betalen, dat is nu nog 88,68 euro. Bewoners in een A2-gebied betalen nu nog 38,97 per kwartaal en dat wordt per 1 april 58,71 euro.

Omdat de kosten voor een parkeervergunning van hulpverleners, voor huisartsen of verloskundigen, gekoppeld is aan de prijs van het A2-gebied krijgen zij ook te maken met de stijging van 38,97 euro per kwartaal naar 58,71 euro.