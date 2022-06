Parkeervlakken blokkeren met plantjes in Utrecht blijkt geen succes; groen is kapotgereden en weggehaald

Het zogenoemde parkeerexperiment van de Fietsersbond en twee bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht kan geen succes worden genoemd. Zij wilden een aantal parkeervakken blokkeren door plantjes aan de rand in de grond te stoppen, maar het groen werd al vrij snel kapotgereden en alles dat overbleef werd door de gemeente verwijderd.

In mei van dit jaar voerden Lisa Strijbosch en Maartje de Goede op initiatief van de Fietsersbond het experiment uit. Ze vroegen zich af waarom er zoveel openbare ruimte voor auto’s wordt gebruikt. Het idee was dan ook dat er langs zes parkeerplekken aan de São Paulodreef beplanting zou komen.

Daarbij stond een bordje met de volgende tekst: ‘Parkeerexperiment in uitvoering 6 t/m 13 mei. Leven de plantjes nog 13 mei? Dan kunnen we hier een tuin aanleggen, picknicken, spelen, een boom planten, fietsen stallen, het plein uitbreiden, tuinieren, ontmoeten, knutselen, dansen, zonnepanelen plaatsen, hutten bouwen, kinderwagens stallen, klussen, feestvieren, een minibieb plaatsen, sporten, wonen.’

De Fietsersbond schrijft dat de plantjes het ‘niet makkelijk’ hadden. Volgens Strijbosch en De Goede zijn sommige automobilisten bewust over het groen heengereden om het te vernielen. Omdat de plantjes kapot zijn gereden door mensen die de parkeerplaatsen niet nodig zouden hebben concludeert de Fietsersbond wel dat de parkeerplaatsen niet nodig zijn en dat het ‘tijd wordt ze een andere bestemming te geven’.

Vragen

Toen het experiment in mei begon stelde de Utrechtse fractie van de PVV al schriftelijke vragen over het initiatief. Het college heeft deze afgelopen week beantwoord en daaruit wordt duidelijk dat er geen vergunning of toestemming was voor de actie. “De plantjes zijn inmiddels verwijderd en de parkeerplaatsen zijn weer in de oorspronkelijke toestand hersteld.” De gemeente zegt ook met de Fietsersbond het gesprek aan te gaan over de actie.

Het college zegt het tot slot belangrijk te vinden dat bewoners en ondernemers betrokken zijn bij hun buurt en meedenken over manieren om de leefbaarheid te vergroten. “Het is uiteraard niet wenselijk dat bewoners op eigen initiatief onrechtmatig wijzigingen in de openbare ruimte aanbrengen zoals de genoemde plantjes of andere objecten.”