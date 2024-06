Parkeren in Utrecht weer negatief in het nieuws; ruim 4.000 berichten onbedoeld verzonden

Vanwege een vergissing hebben inwoners van Utrecht afgelopen week opnieuw bericht ontvangen over parkeervergunningen of parkeerkortingen. Het gaat in totaal om 3.600 e-mails en 453 brieven die onbedoeld opnieuw zijn verzonden. De gemeente spreekt van een ‘menselijke fout’.

Het invoeren van het nieuwe systeem voor parkeervergunningen in Utrecht blijft de gemoederen bezighouden. Zo moest de applicatie waarmee bewoners onder meer korting voor bezoek konden regelen grondig worden aangepast na een regen van klachten en ook leidde de invoering tot vertraging van andere parkeerprojecten.

Eind vorig jaar zei wethouder Lot van Hooijdonk dat de parkeerapp een ‘misser’ is, maar zij wilde geen excuses aanbieden omdat Utrechters hier niks aan zouden hebben. Voor het onbedoeld versturen van ruim 4.000 berichten heeft de gemeente dit keer wél excuses aangeboden.

Onbedoeld

De fout werd dinsdagochtend door medewerkers van de gemeente ontdekt. Een medewerker van ARS, de leverancier van het parkeervergunningensysteem, zou onbedoeld opnieuw brieven en e-mails naar een deel van de bewoners met een parkeervergunning of parkeerkorting hebben verstuurd.

“De inhoud van deze berichten is identiek aan de oorspronkelijke berichten, maar met een nieuwe verzenddatum”, is te lezen in een brief die het college van B&W naar aanleiding van de kwestie aan de raad heeft verzonden.

Impact

Het gaat specifiek om berichten over de parkeervergunning bewoner, parkeervergunning gehandicapte en de parkeerkorting voor bezoek, mantelzorg, thuiszorg en kraamzorg. De mensen die onbedoeld zo’n bericht kregen, hebben inmiddels een nieuwe brief ontvangen waarin te lezen is dat het om een fout gaat. “In deze e-mail zijn ook excuses aangeboden”, aldus het college.

Er is volgens de gemeente direct contact opgenomen met ARS om de oorzaak en impact te achterhalen. Wat de oorzaak en impact is, is echter niet bekend. Wel heeft de leverancier volgens het college verzekerd dat de nodige stappen zijn gezet om vergelijkbare fouten in de toekomst te voorkomen.