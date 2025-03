Parkinson kenniscentrum geopend in Utrechts verpleeghuis: ‘Het is nodig’

Het Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, zorgorganisatie Careyn en ZorgSpectrum hebben een gezamenlijk kenniscentrum voor de ziekte van Parkinson opgericht. De locatie is geopend op één van de Utrechtse locaties van Careyn. Patiënten ervaren hierdoor tal van medische voordelen.

In Punt voor Parkinson, zoals het centrum officieel heet, is alle specialistische Parkinsonzorg gebundeld. Afspraken met patiënten zijn voortaan ook in dit centrum en niet in het ziekenhuis. Als een patiënt moet worden opgenomen, kan dit ook op dezelfde locatie van Careyn. Alleen voor een eerste diagnose en aanvullend onderzoek moeten patiënten nu nog speciaal naar het ziekenhuis.

Deskundigheid bundelen

In het Diakonessenhuis en St. Antonius ziekenhuis worden in totaal zo’n 2250 Parkinsonpatiënten behandeld. Dat aantal groeit sterk, zeggen de ziekenhuizen. Daarom is volgens hen juist nu belangrijk om toegankelijke en persoonlijke zorg te faciliteren.

“Door alle deskundigheid op één locatie te bundelen en ervaring met elkaar te delen, verbetert de kwaliteit van zorg.” Een vergelijkbaar Parkinson kenniscentrum is tien jaar geleden al geopend in Groningen. Daar zijn de resultaten positief, zegt neuroloog Jorrit Hoff.

“Ze zien bijvoorbeeld dat mensen na een korte opname twee jaar langer thuis kunnen blijven wonen. Definitieve verpleeghuisopname kan worden uitgesteld.”

Positief gevoel

In Utrecht zijn de eerste patiënten inmiddels ontvangen. Zij zijn ook positief, zeggen de ziekenhuizen: “Patiënten benoemen de frisse en tegelijk huiselijke uitstraling van de ruimtes en het gemak dat verschillende expertises op één locatie aanwezig zijn. De neuroloog kan bijvoorbeeld ‘gewoon event binnenlopen’ bij de specialist om iets te overleggen. Het is fijn dat er snel contact kan worden gelegd op het moment dat het nodig is. “