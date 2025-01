Parkje bij Royaards van den Hamkade in Utrecht wordt opnieuw ingericht met fitnesstoestellen en hangplek

Het parkje tussen de Plantage en de Royaards van den Hamkade in Utrecht gaat op de schop. Er komen nieuwe speeltoestellen, nieuwe sportvelden, er komen fitnesstoestellen en er komt een ontmoetingsplek voor jongeren.

De speeltoestellen in het parkje zijn verouderd en versleten. Bij het sportveld zijn hekken weliswaar nog goed, maar de voetbaldoelen, de baskets en het veld zijn ook versleten. Al deze verouderde elementen worden vervangen.

“De speelplek mag op dezelfde plek of op een andere plek in het parkje komen. Als er opnieuw de wens is voor een voetbalveld en/of basketbalveld, kan dit alleen op de huidige locatie”, schrijft de gemeente Utrecht.

Daarnaast hebben omwonenden de wens uitgesproken voor de komst van calisthenics, fitnesstoestellen voor mensen vanaf 16 jaar. Ook deze krijgen een plek in het nieuwe park.

Hangplek

Tot slot wonen volgens de gemeente veel jongeren rondom de Plantage. “Deze jongeren gaven bij het wijkbureau aan dat er nauwelijks fijne plekken voor hen zijn in de wijk.” Er komt dan ook een ontmoetingsplek voor jongeren in het park.

Omwonenden kunnen tot en met 3 februari reageren op de plannen. Dat kan via een online enquête. Omwonenden hebben hierover een bericht ontvangen.