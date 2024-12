Partij voor de Dieren springt op de bres voor de Utrechtse duif en gaat strijd aan met elastiekjes

Het leven van een stadsduif in Utrecht is zwaar. Dat blijkt althans uit schriftelijke vragen die de lokale fractie van de Partij voor de Dieren heeft ingediend. “Veel stadsduiven lijden onder meer door stringfoot (touwvoet), gezondheidsproblemen […], zwerfafval, verkeer en geweld door mensen.” De partij stelt daarom een aantal maatregelen te nemen, waaronder stoppen met het gebruik van elastiek op de bloemenmarkt.

Duiven worden door sommigen bestempeld als ‘vliegende ratten’, maar de Partij voor de Dieren schaart zich niet achter deze definitie. De fractie draagt de dieren een warm hart toe en zegt dat de vogels een verwilderde vorm zijn van de gedomesticeerde duif, die afhankelijk is van de mens en waar de gemeente verantwoordelijkheid voor moet dragen. Door het eten van junkfood, losliggende touwtjes en elastiekjes, het verkeer en geweld is het leven van de dieren niet makkelijk in de stad.

Deze touwtjes en elastiekjes, maar bijvoorbeeld ook haren, nylon draden, visdraad en ander zwerfafval kunnen de pootjes van de duiven afknellen waardoor de dieren verminkt raken. “Dit komt onder meer door lapjesmarkten en kledingreparatiebedrijven, doordat mensen haren op de grond gooien, kappers op straat haren knippen of naar buiten vegen, en bedrijven die nylon netten gebruiken voor kerstbomen.”

Lapjesmarkt

De Partij voor de Dieren stelt daarom een aantal maatregelen voor; zo wil de partij dat de straat direct wordt schoongeveegd na een lapjesmarkt. Ook zegt de fractie dat er bij de bloemenmarkt op de Stadhuisbrug vaak elastiekjes op de grond vallen en dat deze pas uren later worden opgeruimd. “Is het college bereid om […] de bloemenverkopers te verzoeken het gebruik van elastieken te stoppen?”

Ook deeltjes van de nylon netten die gebruikt worden rond de kerstbomen kunnen problemen opleveren. Net zoals de netten die mensen over hun balkon spannen om de duiven ‘buiten’ te houden. Tegelijkertijd realiseert de fractie zich dat er altijd wel deeltjes op de grond kunnen vallen. “Mensen verliezen per ongeluk haren en draadjes van hun kleding.”

Positieve voorlichting

Naast de touwtjes en elastiekjes kaart de Partij voor de Dieren nog een aantal problemen aan. Zo zouden er veel dode duiven onder de Demkabrug liggen. Deze zijn in stukken gescheurd door de trein of lijden een de ziekte ‘trichomonas gallinae’, ook wel het Geel genoemd. “Is het college bekend met deze locatie?” Ook zouden veel duiven zijn ingesloten toen een paar jaar geleden een tunnel onder de Vleutensebrug werd afgesloten met een luik. “Zij hadden hierdoor een lange doodsstrijd.”

De partij pleit tot slot voor duiventillen en bewustwording. Duiventillen zouden bijvoorbeeld schade aan gebouwen, die wordt veroorzaakt door de poep van de dieren, kunnen helpen verminderen en ‘positieve voorlichting’ kan mythes over het verspreiden van ziektes ontkrachten en stringfoot helpen voorkomen.