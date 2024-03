Partij voor de Dieren Utrecht kritisch over kap van twee bomen voor zonneveld; bang voor precedentenwerking

Bij de rioolwaterzuivering in Overvecht worden twee bomen gekapt om plaats te maken voor zonnepanelen en de lokale fractie van de Partij voor de Dieren heeft hier vragen over gesteld. In Utrecht mogen bomen namelijk niet gekapt worden om de opbrengst van zonnepanelen te vergroten.

Eind vorige maand werd bekend dat de gemeente Utrecht het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HSDR) een vergunning heeft gegeven voor de aanleg van een zonneveld bij de rioolwaterzuivering in Overvecht. Deze panelen komen op een stuk grond dat nu nog braak ligt en de energie die ermee wordt opgewekt, wordt gebruikt voor de zuiveringsinstallaties.

Ook werd bekend dat de gemeente een vergunning had gegeven voor de kap van twee bomen die midden op het terrein stonden. Deze twee acacia’s waren weliswaar zo’n 55 jaar oud en volgens de gemeente ‘beeldbepalend’, maar ze stonden ook in de weg.

Ze belemmerden namelijk niet alleen de aanleg van zonnepanelen op de plek waar de bomen zelf stonden, maar er moest in het zonneveld ook een weg naar de acacia’s vrijgehouden worden vanwege het onderhoud. Nu de bomen gerooid mogen worden, kunnen 300 extra zonnepanelen worden aangelegd.

Precedentenwerking

De Partij voor de Dieren maakt zich echter zorgen om dit besluit. In het beleid van de gemeente staat namelijk dat een boom niet gekapt mag worden om de opbrengst van zonnepanelen te vergroten. “Dat lijkt ons een kraakheldere boodschap”, schrijft de Partij voor de Dieren. De partij wil dan ook weten of het college niet bang is dat hierdoor een precedentenwerking ontstaat.

Wat betreft zonnepanelen op daken zegt het college deze zorg niet te delen. “In tegenstelling tot zonnepanelen op daken, gaat het hier niet alleen om het verstoren van opbrengst, maar ook om de ruimtelijke inpassing van zonnepanelen zelf, inclusief de toegang voor goed beheer en onderhoud aan de bomen. […] Wel speelt dezelfde afweging mogelijk bij aanvragen voor andere zonneweides.”

Daken

Daarnaast stelt de Partij voor de Dieren dat de gebouwen in het gebied ‘nog lang niet allemaal bedekt zijn met zonnepanelen’. “Heeft het college hierover het gesprek gevoerd met HDSR en hen gemotiveerd om éérst (of op zijn minst óók) hun daken te benutten voor energieopwekking?”

HDSR heeft echter laten weten dat veel van de daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen vanwege onder meer obstakels en de sterkte van het dak. Daarnaast zouden panelen op het dak veel te weinig capaciteit hebben. “Het betreffende zonnepark betreft circa vijf hectare en zelfs dit oppervlak aan zonnepanelen dekt slechts 40 procent van de energiebehoefte van de rioolwaterzuivering Utrecht.”

Exoot

Tot slot zegt het college dat de twee acacia’s weinig invloed hebben op de ecologische waarde van het gebied. De soort wordt namelijk gezien als invasieve exoot die inheemse bomen kan verdringen en daarmee de biodiversiteit zelfs kan verstoren.

“De biodiversiteitswaarde van deze boom is daarmee heel laag en kan zelfs negatief zijn. Ook zal door het verwijderen van de bomen de ecologische waarde op locatie nauwelijks wijzigen, omdat er rondom de locatie waar de bomen staan een brede groenstrook aanwezig is die voldoende invulling kan geven als schuil en broedplaats voor fauna.”

Woningen

De gemeente liet eerder weten graag tijdelijke woningen te bouwen op de plek waar nu het zonneveld komt. Het gebied is echter van het waterschap en HDSR wil het dus gebruiken om energie op te wekken. Daar komt bij dat de rioolwaterzuivering eens in de dertig jaar vervangen moet worden. Het lege terrein dient dan als bouwplek voor een nieuwe waterzuiveringsinstallatie, zodat de bestaande installatie in gebruik kan blijven.