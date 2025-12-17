Partijen willen voorkomen dat Utrecht net als Amsterdam wordt tijdens Koningsdag

De Utrechtse partijen Horizon en VVD Utrecht maken zich zorgen om Koningsdag 2026. Volgens de partijen kunnen de extra maatregelen die de gemeente Amsterdam volgend jaar wil treffen, mogelijk zorgen voor extra drukte in Utrecht. Vanuit hun bezorgdheid stellen ze daarom vragen aan het college.

“Koningsdag in Utrecht kan met recht omschreven worden als gezellig – er zijn weinig incidenten, de drukte is soms groot maar beheersbaar, en de media schrijft de dag na afloop vaak over een goed geslaagde feestdag”, stellen de partijen. “Dat het ook anders kan, zien we in Amsterdam.”

Hiermee verwijzen de Utrechtse partijen onder meer naar de vele toeristen die ‘King’s Day’ volgens hen niet alleen als een volksfeest zien, maar ook als een excuus om de grens op te zoeken. De partijen geven het voorbeeld van het incident dat vorig jaar op Koningsdag in Amsterdam plaatsvond, waarbij een Ierse vrouw overdag door een Italiaanse man werd verkracht.

Om dit soort situaties te voorkomen, wil gemeente Amsterdam volgend jaar maatregelen treffen. “En dat zorgt ervoor dat de indiener vragen heeft over wat de effecten hiervan zijn voor Utrecht, dat na Amsterdam de populairste plek is om in het centrum Koningsdag te vieren”, aldus Horizon en VVD Utrecht.

Bezorgdheid

Allereerst vragen de partijen zich af hoe het college in zijn algemeenheid kijkt naar de jaarlijkse Koningsdagviering in Utrecht en of het college het met de partijen eens is dat het karakter en de aard van hoe Koningsdag in Utrecht gevierd wordt gekoesterd en beschermd moet worden.

Daarnaast stellen de twee partijen de vraag of het college bang is voor een ‘waterbedeffect’. Hiermee refereren ze aan de doorstroom van Koningsdagvierders uit Amsterdam die naar Utrecht zullen gaan, nu de gemeente Amsterdam maatregelen wil opleggen om minder mensen naar het centrum van Amsterdam te krijgen tijdens Koningsdag. “Utrecht ligt op 20 minuten met de trein van Amsterdam”, benadrukken de partijen daarbij.

Vervolgens hebben de partijen ook wat concretere vragen aan het college. Zo willen ze onder meer weten welke stappen het college gaat nemen om te voorkomen dat de Koningsdagsviering in Utrecht dezelfde (negatieve) kant op gaat als in Amsterdam.

Ook gaan de partijen verder in op toerisme, aangezien het volgens de partijen niet genegeerd kan worden dat de toeristen die de randjes opzoeken hebben bijgedragen aan de onprettige sfeer tijdens Koningsdag in Amsterdam. “Welke plannen heeft het college om toeristen die in Utrecht Koningsdag willen vieren goed te begeleiden en te informeren?”, vragen ze daarom.

Wildplassers en ambulances

Volgens de twee Utrechtse partijen is wildplassen een ander onderwerp, waarover door veel Amsterdamse bewoners werd geklaagd. Daarom vragen ze het college of er aankomende Koningsdag voldoende openbare toiletten zijn, voor alle genders.

“In Amsterdam zijn er zorgen dat door de drukte tijdens Koningsdag voertuigen van hulpdiensten (zoals ambulances) niet meer efficiënt naar hulpbehoevenden kunnen komen”, voegen de partijen vervolgens toe. De partijen vragen zich af of het college kan voorkomen dat dit soort situaties ook in Utrecht gaan plaatsvinden.

Tenslotte vragen de partijen zich ook af of er een mogelijkheid is om de drukte in de binnenstad beter te verspreiden, zodat de drukte beheersbaar blijft. “Hoe zorgt het college ervoor dat bezoekers zich breder door de stad verspreiden?”, aldus de partijen.