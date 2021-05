Pas op: Vanaf vandaag wordt er strenger gehandhaafd in het Utrechtse voetgangersgebied

De gemeente Utrecht gaat vanaf vandaag strenger handhaven in het voetgangersgebied in de binnenstad. Zo kunnen bijvoorbeeld fietsers die niet afstappen een boete krijgen.

Sinds 6 juni 2020 is het voetgangersgebied in het centrum van Utrecht tijdelijk groter gemaakt. Het is één van de maatregelen om meer ruimte te creëren, waardoor mensen makkelijker afstand kunnen houden.

In het voetgangersgebied mag tussen 10.00 en 18.00 uur niet gefietst worden. Ook mogen automobilisten zonder ontheffing het gebied niet inrijden. Tot nu toe kwamen overtreders weg met een waarschuwing. Vanaf vandaag zullen er ook boetes worden uitgeschreven.

Venstertijden

“Dit betekent bijvoorbeeld dat als buiten de venstertijden een voertuig zonder ontheffing in het voetgangersgebied rijdt, we hiervoor een boete kunnen geven. Dat geldt ook voor parkeren binnen het voetgangersgebied”, schreef de gemeente Utrecht eerder.

Het voetgangersgebied is in de tussentijd her en der aangepast. Op het onderstaande kaartje is te zien waar de regels gelden. De uitbreiding van het voetgangersgebied duurt uiterlijk tot en met 31 december 2021, maar stopt eerder als dat mogelijk is.