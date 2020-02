Passagiers lijnbus gewond na noodstop Viebrug

Meerdere passagiers zijn zondagmiddag gewond geraakt nadat de bus waarin zij zaten een noodstop moest maken. De chauffeur moest hard op de remmen voor een ‘roekeloze fietser’.

De bus van vervoersmaatschappij U-OV reed over de Lange Viestraat richting de Potterstraat. Op de Viebrug moest de chauffeur vol in de ankers.

“Vandaag moest een stadsbus een noodstop maken voor een roekeloze fietser, die zonder voorrang te hebben en zonder te kijken, de weg overstak”, schrijft de politie op sociale media.

Vanwege de noodstop raakten meerdere passagiers gewond. Hiervoor werd een ambulance opgeroepen. Of de fietser is gevonden is niet bekend.