Pastoe maakt doorstart: ‘Wij zijn verheugd dat we Pastoe weten te behouden voor Nederland en voor de wereld’

Het iconische Utrechtse Pastoe is overgenomen door de Nederlandse bedrijven Moooi en RSGA Design. Toen de meubelfabriek vorige maand failliet werd verklaard, werd de hoop op een doorstart al uitgesproken en nu blijkt dat waarheid te zijn.

In 1913 richtte Frits Loeb de Utrechtse Machinale Stoel- en Meubelfabriek (UMS) op aan de Oosterkade. De daar geproduceerde meubels werden verkocht in de winkel aan de Ganzenmarkt. In 1918 verhuisde de fabriek naar Rotsoord, waar de Pastoe-letters altijd nog op het gebouw prijken.

Toen het bedrijf dit jaar failliet ging was de onderneming al verhuist naar Houten. Het Financieele Dagblad sprak destijd met de curator. “De oorzaak van het bankroet kan hij nog niet aangeven, wel dat sprake was van een flinke schuldenberg.” Ook werd destijds onderzocht of er een doorstart gemaakt kon worden, zodat de productie van de bekende Pastoe-meubelen door kon gaan.

Potentieel

Moooi en RSGA Design schrijven ‘enorm’ veel potentieel te zien om het merk Pastoe en de unieke collectie nieuw leven in te blazen. De komende periode wordt de productie van Pastoe Furniture BV, zoals Pastoe vanaf nu officieel heet, in aangepaste vorm herstart.

“Pastoe is een belangrijk merk met een rijke historie. Wij zijn verheugd dat we samen met onze partners van RSGA Design, Pastoe hebben weten te behouden voor Nederland en voor de wereld”, schrijft Robin Bevers, CEO van Moooi.

RSGA Design oprichter Titus Darley: “Pastoe is een Oer-Nederlands merk met internationale allure. Het is een verrijking van ons portfolio van sterke designmerken. Door de samenwerking met Moooi zijn we in staat om Pastoe weer gezond te maken zodat het weer de positie krijgt die deze unieke meubelcollectie verdient.”