Pegida mag uit angst voor wanordelijkheden niet bij Utrechtse Ulu-moskee demonstreren

Anti-islambeweging Pegida mag donderdag niet bij de Utrechtse Ulu-moskee demonstreren. Burgemeester Sharon Dijksma heeft dat besloten uit angst is voor ‘wanordelijkheden’.

Pegida wil komende periode in verschillende Nederlandse steden en dorpen in de vorm van een barbecue demonstreren, waaronder in Utrecht. De beweging heeft daarom bij de gemeente een vergunning aangevraagd om op 14 april bij de Ulu-moskee een protest te organiseren.

Een woordvoerder van burgemeester Dijksma laat weten dat deze plek echter niet geschikt is. “Uit angst voor wanordelijkheden.” In 2018 kwam een handjevol betogers van Pegida ook al naar de Ulu-moskee in Lombok en toen moest de demonstratie vroegtijdig worden afgebroken vanwege ongeregeldheden.

De woordvoerder van Dijksma laat tot slot weten dat er momenteel contact wordt gezocht met Pegida, maar dat dat tot nu toe nog niet gelukt is. “We willen afspraken maken om de veiligheid te waarborgen, daarom is er contact nodig. Of de demonstratie doorgaat en in welke vorm moet dus nog blijken.”

