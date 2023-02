Pegida-voorman scheurt Koran in stukken in Utrecht

Edwin Wagensveld, de voorman van anti-islambeweging Pegida, heeft zondag in Utrecht een Koran aan stukken gescheurd. De gemeente was op de hoogte van de actie en om wanordelijkheden te voorkomen is ervoor gekozen het niet bekend te maken.

Wagensveld stond zondag in Park Paardenveld met een onbekend aantal sympathisanten. Journalist Bob van Keulen was bij de demonstratie aanwezig en heeft het tafereel gefilmd. Zo is te zien dat de Pegida-voorman eerst de groep toespreekt en ondertussen bladzijdes uit de Koran begint te scheuren.

In een mail die burgemeester Sharon Dijksma aan haar ‘bondgenoten’ heeft gericht schrijft zij dat zij zich kan voorstellen dat de actie van Pegida veel emoties en vragen oproept. Ook is in de mail te lezen dat zowel de gemeente als de anti-islambeweging de actie niet publiekelijk bekend heeft gemaakt. De gemeente heeft dit gedaan om ongeregeldheden te voorkomen.

Tekst loopt door onder tweet

#Pegida verscheurt een #Koran in Utrecht. De demonstratie is aangemeld, en wordt gefaciliteerd door de politie.⁰Doel van de demonstratie is: “Duidelijk maken dat haat tegen andersdenkenden met de paplepel via de Koran wordt ingegoten” pic.twitter.com/mKM82J6Zzx — Bob van Keulen (@BobHGL) February 12, 2023

Den Haag

Verder schrijft Dijksma: “Ik ben me er zeer van bewust dat het vernielen van de Koran mensen diep raakt. Juist ook in deze tijd waarbij een deel van de islamitische gemeenschap in Utrecht in grote verslagenheid verkeert door de aardbeving in Turkije en Syrië. Daarom is een beroep gedaan op Pegida om de demonstratie te verplaatsen naar een later moment, maar hieraan is geen gehoor gegeven.”

Daarnaast is in de mail te lezen dat ‘demonstreren een grondrecht is en het vernielen van de Koran niet strafbaar is’. Daarom zou er geen ‘grondslag’ zijn geweest de demonstratie op voorhand te beperken. “Dit is, naar aanleiding van de demonstratie van Pegida in Den Haag, recent ook bevestigd door Amnesty International.”

Eind vorige maand heeft Wagensveld eenzelfde soort actie gehouden. Voor het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag heeft hij een Koran verscheurd.