Peloton van 12 ME-wagens houdt rijvaardigheidstraining in Utrecht

Een peloton van twaalf ME-wagens rijdt donderdagmiddag met sirenes en blauwe zwaailichten door Utrecht. De politie waarschuwt dat het om een rijvaardigheidstraining gaat: “Schrik niet, het gaat dus om een training.”

De rit door verschillende wijken in Utrecht is onderdeel van een training voor rijinstructeurs. Rond 14.00 uur vertrekt de stoet in Vleuten en gaat vanuit daar via de Hogeweidebrug langs het Julianapark richting Overvecht, vervolgens buigt het peloton af richting Tuinwijk en Tuindorp en zullen ze via De Berekuil richting De Bilt rijden waar de rit eindigt.