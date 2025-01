Pendeltrein tussen Utrecht Centraal en Spoorwegmuseum blijft rijden

De sprinter die ieder uur vanaf station Utrecht Centraal naar het Spoorwegmuseum rijdt, blijft dat ook in de toekomst doen. De NS en het museum hebben een contract ondertekend, waarmee is afgesproken dat de pendeltrein de komende negen jaar blijft rijden.

Tijdens openingsdagen van het Spoorwegmuseum vertrekt ieder uur vanaf spoor 2 op station Utrecht Centraal een sprinter naar station Maliebaan, het station van het museum. De sprinter rijdt gedeeltelijk over het traject van de historische Oosterspoorlijn. Nieuw is dat de trein straks ook stopt op Utrecht Overvecht.

Deze pendeltrein is overigens niet alleen te gebruiken door bezoekers van het museum, ook andere mensen kunnen met de sprinter tussen beide stations reizen. Net zoals in de andere treinen is daarvoor wel een OV-chipkaart nodig.

“Veel bezoekers van het Spoorwegmuseum kiezen ervoor om met de trein naar het museum te komen. Dit is redelijk uniek, er zijn niet veel musea die beschikken over een eigen treinstation. Met de pendeltrein bieden we een volwaardig alternatief voor de auto, de trein draagt daarmee op positieve wijze bij aan de verduurzaming”, zegt Leontien Lems, directeur van het Spoorwegmuseum.