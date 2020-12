Pensioenfonds Utrechtse ambtenaren investeert in fossiele industrie; ‘Sluit niet aan bij ambities van de stad’

De Utrechtse ambtenaren bouwen pensioen op bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), en deze organisatie investeert nog steeds in fossiele industrie. Dit strookt niet met de klimaatdoelstellingen van de gemeente.

De Partij voor de Dieren vroeg daarom om opheldering bij het college. Uit analyse van diverse milieuclubs blijkt volgens de partij dat de fossiele investeringen van het ABP op ramkoers liggen met de afspraken uit het klimaatakkoord.

“Het college heeft de ambitie zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn, en heeft zich gecommitteerd aan de Global Goals […] Daarom kan onze fractie zich voorstellen dat het college vaart wil maken met fossielvrij maken van de gehele gemeente. Daarbij hoort dan natuurlijk ook de pensioenvoorziening van haar ambtenaren”, aldus de PvdD.

Kanttekening

De gemeente zegt dat het ABP voor de derde keer op rij is uitgeroepen tot meest duurzame Nederlandse pensioenfonds. “Dus het ABP springt er in positieve zin uit als het gaat om duurzaam beleggen.”

Maar daar wordt wel een kanttekening bij gemaakt. “Wel is het zo dat het ABP op dit moment nog steeds belegt in de fossiele industrie en dat sluit niet aan bij onze ambities in de stad. We zien dat sinds 2015 het ABP werkt aan het afbouwen van hun beleggingen in deze industrie. […] We begrijpen ook dat het tijd vraagt om dit soort beleggingsportefeuilles af te bouwen, dus dat dit niet van het ene op andere moment geregeld is.”

In het nieuwe beleid voor de aankomende vijf jaar staat volgens de gemeente dat het ABP de afbouw in investeringen in fossiele industrie doorzet. Hiermee zou het beleid in lijn komen met het Nederlandse Klimaatakkoord en het Akkoord van Parijs.