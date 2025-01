Pep en Frans lyrisch over komst Haller: ‘FC Utrecht durft eindelijk gok te nemen’

De Ivoriaanse vlag wappert volop in de woonkamers van Pep en Frans. De broers konden hun geluk niet op toen bekend werd dat oude bekende Sébastien Haller terugkeerde bij FC Utrecht. De mannen zijn lyrisch over de transfer en zagen FC Utrecht als klap op de vuurpijl ook winnen in De Kuip tegen Feyenoord (1-2).

“Technisch directeur Jordy Zuidam verdient een contract voor het leven bij FC Utrecht”, opent Pep op ludieke wijze. “De komst van Sébastien Haller is een absolute werelddeal. Zuidam en Frans van Seumeren verdienen de complimenten voor het rondmaken van deze transfer. De club staat op een geweldige uitgangspositie in de competitie en durft eindelijk de gok te nemen om te investeren in een doelpuntenmaker. Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan de tijdelijke komst van Haller, dus hopelijk resulteert deze gok in het behalen van de Champions League. Op die manier schiet Haller ons voor altijd de zwarte cijfers in.”

Geen gelukkig huwelijk

De komst van Haller maakt veel los bij alle FC Utrecht-supporters. Ondanks dat

Frans geen fan is van spelers die na een eerdere succesvolle periode terugkeren, is

hij wel heel erg blij met de Ivoriaan: “Het verleden heeft ons geleerd dat de terugkeer

van oud-spelers vaak uitloopt op een mislukking. Mannen zoals Michael Mols, John

van Loen en Bart Ramselaar maakten in hun eerste periode veel indruk. Toen ze

jaren later terugkwamen, zakten ze door het ijs en vielen ze van hun voetstuk”, vertelt Frans.

“Gelukkig heeft Haller afgelopen weekend al laten zien dat hij nog steeds een hoog

niveau kan aantikken. Deze jongen kan zelfs nog makkelijk mee bij alle Nederlandse

topclubs.”

Met behulp van Haller pakte FC Utrecht ook meteen een goed resultaat. Voor het eerst in elf jaar tijd werd er in competitieverband gewonnen in De Kuip. Pep zag een stugge openingsfase: “De eerste dertig minuten waren moeizaam. Daarbij verdiende Feyenoord een penalty door onnodig vasthouden van Paxten Aaronson. De

strafschop bleef ons bespaard en door de rentree van Haller kantelde de wedstrijd.”

Ook Frans zag dat de Ivoriaanse invaller de wedstrijd draaide. “Onze targetman won

bijna alle duels van zijn directe tegenstanders. Hij zette Dávid Hancko en Gernot

Trauner weg alsof het F-pupillen waren. Toen onze rechtsback Niklas Vesterlund ook

nog een kopgoal maakte, kon de middag niet meer stuk.”

Geweldige seizoenshelft

Aankomende week speelt FC Utrecht nog twee wedstrijden. In de beker moet er

woensdagavond eerst worden gewonnen van RKC. Daar maakt Pep zich niet

erg veel zorgen om: “Tis feest in Utreg. De club staat derde en gaat aankomende

week nog een rondje verder in de beker. RKC speelde afgelopen weekend tegen

Ajax en dat leek helemaal nergens op. Op het moment dat Mohamed Ihattaren wordt

uitgeschakeld staan we in de kwartfinale van de beker. In dat geval is de club nog op

alle mogelijke vlakken actief. Alle supporters gaan zich dan ook opmaken voor een

geweldige tweede seizoenshelft.”