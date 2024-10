Pep en Frans zien eerste verliespartij: “FC Utrecht simpelweg maatje te klein”

Aan alles komt een einde en dat geldt ook voor de ongeslagen status van FC Utrecht. De Domstedelingen verloren afgelopen zondag met 0-2 van Feyenoord. Pep en Frans zagen een kansloze wedstrijd, hekelen de bedachte sfeeractie en tippen een opvolger van Ron Jans.

“FC Utrecht-supporters waren bijna vergeten hoe het voelt om te verliezen”, opent Frans. “Feyenoord was op alle fronten beter. Dat is absoluut geen schande, want de Rotterdammers hebben op iedere positie een betere speler. Ergens was er de hoop op een gelijkwaardige strijd. Dat heeft er geen moment ingezeten en deze wedstijd is het definitieve bewijs dat onze club op de ranglijst boven zijn stand leeft. Om topwedstrijden te winnen moeten onze spelers boven zichzelf uitstijgen en dat lukte niet. FC Utrecht was simpelweg een maatje te klein.”

Jens Toornstra

FC Utrecht kon in eigen huis dus geen potten breken. Pep zag waar het voornamelijk fout ging. “Het middenveld van Feyenoord heeft ons echt overklast. Quinten Timber en Hwang waren te goed. Die twee hebben een enorm loopvermogen en staan nooit stil. Dat is voor spelers zoals Oscar Fraulo, Victor Jensen en Can Bozdogan niet bij te houden. Het is Ron Jans wel aan te rekenen dat hij Jens Toonstra niet liet starten. Toornstra is een aanjager en verricht veel loopwerk als middenvelder. De Rotterdammers hadden nu altijd een mannetje vrij staan en daardoor voelt het alsof we compleet zijn weggespeeld.”

De nederlaag is niet het enige wat bij de broers is blijven hangen. Pep heeft zich namelijk nog meer geïrriteerd aan de georganiseerde sfeeractie. “Het was schrijnend om te zien dat er voorafgaand aan de wedstrijd een blaaskapel in Toppers-outfitje’s Hoempapa muziek op de middenstip stond te spelen. Veel supporters liepen met een verwarde blik naar hun stoeltje en dachten in eerste instantie dat ze kaartjes voor het Songfestival hadden gekocht. De band speelde nummers zoals 99 Luftballons. Dit optreden had geen enkele binding met de club of de stad. Na het eerste nummer kregen de bandleden zelfs een fluitconcert over zich heen. Dat geeft precies aan hoe het publiek dit heeft beleefd.”

Erik ten Hag

Tot slot wil Frans nog de situatie van Ron Jans onder de loep nemen. Het contract van de trainer loopt aan het einde van het seizoen af en dat zorgt voor vraagtekens. “Jans is in zijn uitingen in de media behoorlijk ingetogen. Het komt betwijfelend over of hij überhaupt nog door wil als trainer en hij gaat er pas in januari naar kijken. Mochten de club en Jans er niet uitkomen dan zijn er nog andere opties. Er is toevallig een oude bekende bij Manchester United weggestuurd, die ook nog eens twintig miljoen heeft bijgeschreven. Erik Ten Hag hoeft het in zijn leven niet meer voor het geld te doen en mag met alle liefde de plek van Jans innemen als de contractbespreking straks te lang duurt.”