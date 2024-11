Pep en Frans zien grote uitblinker: “FC Utrecht heeft beste doelman van de competitie”

Het is een voetbalseizoen waarin de Utrechtse overwinningen elkaar op blijven volgen. Ook afgelopen vrijdag won FC Utrecht. Dit keer in eigen huis van Heracles Almelo (1-0). Pep en Frans genoten van de uitblinkende doelman Vasilios Barkas, zagen een indrukwekkende sfeeractie en geven alvast een gratis boekentip voor de feestdagen.

“Iedere FC Utrecht-supporter voelt zich als een god in Frankrijk”, zo opent Frans. “Het spelbeeld is nog steeds niet geweldig, maar de resultaten zijn zeer indrukwekkend. FC Utrecht staat zes punten voor op FC Twente en elf punten los van AZ. De kans om een keer rechtstreeks Europees voetbal te halen is groter dan ooit tevoren. Sterker nog, als de club een keer de play-offs wil ontlopen dan moet het dit jaar gebeuren. Dit is een optimistische gedachte, maar ook de supporters die pessimistischer zijn ingesteld kunnen rustig slapen de komende maanden. De club heeft zich inmiddels wel verzekerd van nog een jaar Eredivisie voetbal.”

Barkas de beste

De positieve resultaten zijn volgens Pep te verklaren. Hij ziet voornamelijk dat de achterhoede over één hele stabiele factor beschikt. “Alleen PSV en NEC hebben dit seizoen minder doelpunten om de oren gekregen dan FC Utrecht. Dat de ploeg moeilijk is te passeren, is voor een heel groot deel te danken aan onze doelman. Barkas is veruit de beste doelman van de Eredivisie. Hij is nooit te betrappen op een fout en redt de club in de moeilijkste situaties. Ook tegen Heracles pakte hij op grandioze wijze een keiharde bal uit de korte kruising. Het is te hopen dat Barkas er nog één jaartje aan vast plakt in Utrecht. Zonder hem voelt het toch een stuk minder vertrouwd om Europese wedstrijden te gaan spelen.”

Pep is niet alleen positief gestemd over de resultaten, maar ook over de vooruitgang die wordt geboekt met de georganiseerde sfeeracties. “Enkele weken geleden had de club voorafgaand aan de wedstrijd een blaaskapel op de middenstip gezet. Dat was niet om aan te zien. Afgelopen vrijdag was de opkomst daarentegen van een indrukwekkend niveau. De entree van de spelers stond in het teken van de heropening de Domtoren. Er was een symbool van de Domtoren op het shirt te zien en de spelers betraden het veld terwijl de klokslagen van de Dom door de geluidboxen klonken. Deze sfeeractie had een directe band met de stad en de club. Het was geweldig om te zien.”

Helden

Ook Frans vermaakte zich op de tribune. Desondanks genoot hij afgelopen week nog meer buiten de lijnen, want fotograaf en schrijfster Ilona Jacobs presenteerde een nieuw fotoboek genaamd: Legendes, Helden en Iconen van FC Utrecht. “In Nederland zijn we slecht in het eren van onze oud-spelers. Door middel van dit fotoboek heeft de maakster FC Utrecht-helden zoals Frans van Seumeren, Jan Wouters en Michael Mols letterlijk opgenomen in de geschiedenisboeken en voor eeuwig op een voetstuk gezet. Het is knap in elkaar gezet en het zou prachtig zijn als het team dit seizoen ook zelf geschiedenis gaat schrijven.”