Per 2025 twee nieuwe opvangplekken voor Oekraïners in Utrecht

Per 2025 openen er in Utrecht twee nieuwe opvangplekken voor Oekraïners. Het gaat om een locatie aan de Eendrachtlaan en een aan de Vechtensteinlaan. Beide opvanglocaties zitten er minimaal voor een periode van twee jaar.

De locatie op de Eendrachtlaan is met 160 opvangplekken de grootste, nieuwe locatie. Het gaat om een oud kantoorgebouw dat nog verbouwd wordt. Vanaf de zomer van 2025 moet de opvang open voor een periode van twee jaar. De gemeente zegt dat de nieuwe bewoners Oekraïners zijn die al een tijd verblijven in Utrecht, en ‘veelal dagbesteding’ hebben. Bovendien functioneren ze zelfstandig. “We verwachten daarom dat de opvang niet voor overlast gaat zorgen”, zegt de gemeente.

De locatie aan de Vechtensteinlaan moet in totaal 98 vluchtelingen opvangen. Vanaf mei van het nieuwe jaar moeten de Oekraïners in het gebouw trekken. Het gaat bij deze locatie nadrukkelijk om een tijdelijke locatie, zegt de gemeente in een wijkbericht. “Na afloop levert de gemeente het pand weer op aan de eigenaar.” Er zal een sociaal beheerder op de locatie aanwezig zijn, die ook dient als aanspreekpunt voor de wijk, zegt de gemeente.

Verspreiding

In het gebied van de Eendrachtlaan zijn meerdere opvangplekken geregeld. In mei 2024 werd het kantoorgebouw aan de Europalaan 44 een tijdelijke opvanglocatie voor 130 asielzoekers. Ook vangt de gemeente op verschillende plekken in het gebied daklozen op. Eerder dit jaar werd bekend dat de opvang voor Oekraïners in de Jaarbeurs zou sluiten omdat de locatie overvol zit. Door beperkte capaciteit van opvanglocaties, die zo goed als vol zitten, was het moeilijk om nieuwe opvangplekken te vinden.