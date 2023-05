Permanent eerbetoon aan Peter R. de Vries in Utrechts stadskantoor

Op de zesde verdieping van het stadskantoor in Utrecht komt een permanent eerbetoon aan misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De Vries overleed op 15 juli 2021 nadat hij in Amsterdam op 6 juli op straat werd neergeschoten.

Het eerbetoon bestaat uit een gedicht van Bertus Aafjes, dat door burgemeester Dijksma werd voorgedragen in de raadsvergadering op de dag dat De Vries overleed. Het gedicht krijgt nu een permanente plek in het openbare deel van het stadskantoor, op de zesde verdieping.

De keuze voor een permanent eerbetoon komt voort uit schriftelijke vragen die de Utrechtse fractie van DENK kort na het overlijden van De Vries stelde aan het college van burgemeester en wethouders. De partij riep daarin op om in Utrecht een eerbetoon aan Peter R. de Vries te plaatsen. DENK opperde onder meer om een straat naar hem te vernoemen of een monument te plaatsen.

Het college van B&W gaf in reactie op de schriftelijke vragen aan dat de levensloop van Peter R. de Vries maakt ‘dat er in Utrecht geen voor de hand liggende locatie is om hem in de openbare ruimte te herdenken’. Tegelijkertijd vond het college dat De Vries’ strijd voor een rechtvaardiger Nederland ook voor Utrecht belangrijk is geweest. Het college wilde daarom kijken of het gedicht van Bertus Aafjes ‘op een respectvolle en passende wijze’ zichtbaar gemaakt kon worden. Dat gaat nu dus gebeuren in het stadskantoor.

De tekst van het gedicht

Er zijn vele wegen,

maar de juiste weg

is de weg ertegen;

niet de weg eronder,

dat is onderkruiperij;

niet de weg erover

dat is pluimstrijkerij,

maar de weg ertegen,

tegen alle wegen in

en dat is van de wijsheid

nog maar het begin