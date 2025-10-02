Perron op Utrecht Centraal wordt verbreed om reizigers meer ruimte te geven

ProRail gaat op station Utrecht Centraal perron 3, dat grenst aan spoor 5, verbreden om de groeiende reizigersstromen beter te kunnen verwerken. Dit perron is belangrijk voor de verbinding tussen Arnhem/Nijmegen en Amsterdam/Schiphol.

Door de huidige drukte voldoet de breedte van het perron niet meer aan de passagiersstromen. Vooral tijdens de spits wordt er regelmatig ‘crowdcontrol’ ingezet om de veiligheid te waarborgen. De knelpunten zitten met name onder de stationshal, waar het perron smal is. Met de geplande verbreding aan de zijde van spoor 5 ontstaat er meer ruimte voor reizigers en wordt de doorstroming verbeterd, schrijft ProRail.

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn in september 2024 gestart door aannemer BAM Infra Nederland. Toen werd perron 3 aan de zijde van spoor 4 al verlengd en werden voorzieningen getroffen om de uiteindelijke verbreding mogelijk te maken. De afronding van de werkzaamheden volgt tijdens een treinvrije periode van vrijdag 20 februari tot en met maandag 2 maart 2026.

Met deze ingreep wil ProRail de capaciteit van Utrecht Centraal verder toekomstbestendig maken, zodat het station ook de komende jaren de groeiende reizigersaantallen kan blijven verwerken.

